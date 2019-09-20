حسن شحاتة: أتمنى التوفيق للبدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تمنى حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، التوفيق لحسام البدري في مهمته المقبلة مع الفريق الوطني.

اتحاد الكرة أعلن يوم أمس الخميس حسام البدري، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خلفًا لسابقه المكسيكي خافيير أجيري، الذي أُقيل عقب خروج المنتخب من دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا.

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وأضاف شحاتة، خلال حلوله ضيفًا بفضائية تايم سبورت اليوم الجمعة خلال تحليله مباراة السوبر:"حسام البدري هو اخيتار اتحاد الكرة، وهذا منتخب مصر وأي مدرب يتولى المهمة نتمنى له التوفيق وتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل للأمم أفريقيا وكأس العالم بغد الظروف التي مررنا بها في البطولة الماضية".

حسن شحاتة، كان ضمن المرشحين لقيادة المنتخب الوطني خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

المعلم ـ كما تُلقبه الجماهير ـ أتم حديثه بتمنيه التوفيق لحسام البدري وجهازه الفني خلال الفترة المقبلة.