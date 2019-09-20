مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك ضمن مسابقة السوبر المصري عن نسخة 2018.

تشكيل الأهلي شهد ثلاث تغييرات من خلال إقحام ياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف والذي يغيب بسبب عقوبة الإيقاف عقب طرده في مباراة بيراميدز بمسابقة كأس مصر.

وتشمل التغييرات أيضًا في الجانب الوسط الهجومي عن طريق مشاركة حسين الشحات بدلاً من أحمد الشيخ والذي استبعد عن لقاء القمة.

التغيير الثالث في الخط الأمامي حيث يقود النيجيري جونيور أجايي الهجوم بدلاً من مروان محسن الذي شارك في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي تشكيلته بطريقته المعتادة (4-2-3-1):

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي.

وسط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - رمضان صبحي.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

جدير بالذكر أن الأهلي يُعد حامل لقب السوبر المصري بعد الفوز في النسخة الأخيرة بهدف دون رد على حساب المصري البورسعيدي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.