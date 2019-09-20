محمد اسماعيل - القاهرة - الأسكندرية - ريهام حمدي:
قام لاعبو النادي الأهلي بتجهيز قمصان تحمل صورة مؤمن زكريا جناح الفريق، وذلك خلال الاستعداد لكأس السوبر الذي سيقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة.
وجهّز لاعبو الأهلي قمصان بيضاء تحمل صورة مؤمن زكريا باحتفاله الشهير الذي يقوم به عقب تسجيل الأهداف.
ويلعب الأهلي كأس السوبر أمام الزمالك بعد ساعات من سفر مؤمن زكريا إلى ألمانيا لبداية رحلة علاجية قد تستمر 6 أشهر.
وغاب مؤمن زكريا عن ممارسة كرة القدم منذ يناير الماضي حين انتقل إلى أحد السعودي على سبيل الإعارة ثم لم يستكمل مشواره مع الفريق بسبب الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر لفتة خاصة من لاعبي الأهلي لمؤمن زكريا أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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