حافلة الزمالك تصل برج العرب استعداداً للقاء السوبر مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 :
وصلت حافلة فريق نادي الزمالك إلى استاد برج العرب في الإسكندرية قبل أقل من ساعتين من موعد لقاء السوبر ضد النادي الأهلي.
ويخوض الزمالك مواجهة السوبر بصفته بطل الكأس، بينما يخوض الأهلي المباراة بعد أن توج ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة السوبر بحضور 10 ألاف متفرج على استاد برج العرب، بواقع خمسة ألاف لكل فريق، حيث تشهد القمة حضور جماهيري لأول مرة منذ سنوات.
ويستعد فريق الزمالك لإجراء الإحماء قبل المباراة، قبل أن يعلن الصربي ميتشو تشكيل الفريق الأبيض لخوض المباراة المرتقبة.
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