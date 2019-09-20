مباراة السوبر.. تغيير اضطراري للزمالك أمام الأهلي

أصيب محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي بالسوبر المحلي. مباراة الزمالك أمام الأهلي بالسوبر المحلي. وأخرج ميتشو مدرب الأبيض عبد الغني وأشرك محمود حمدي الونش، في الدقيقة 7.

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