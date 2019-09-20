فارياس يعلن قائمة طلائع الجيش لمباراة المقاولون

أعلن البرازيلي سيرجيو فارياس، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، قائمة لاعبيه لمواجهة المقاولون العرب، فى الثالثة عصر غد السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري العام .

وضمت القائمة كل من : "محمد

بسام وكريم طارق وعمرو جمال وأحمد علاء ومحمود سامي وعمرو السيسي وأحمد كابوريا وأحمد داوودا وأحمد سامي ومحمد أبو المجد بوشا ومهند لاشين وأحمد سمير وعلي الفيل وعاصم صلاح وحسام باولو وكريم ممدوح ومحمد شعبان وأحمد عبد الرحمن زولا

والجدير بالذكر ان طلائع الجيش أنهى بطولة الدورى الموسم الماضي، محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.