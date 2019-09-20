أعلن البرازيلي سيرجيو فارياس، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، قائمة لاعبيه لمواجهة المقاولون العرب، فى الثالثة عصر غد السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري العام .
وضمت القائمة كل من : "محمدبسام وكريم طارق وعمرو جمال وأحمد علاء ومحمود سامي وعمرو السيسي وأحمد كابوريا وأحمد داوودا وأحمد سامي ومحمد أبو المجد بوشا ومهند لاشين وأحمد سمير وعلي الفيل وعاصم صلاح وحسام باولو وكريم ممدوح ومحمد شعبان وأحمد عبد الرحمن زولا
والجدير بالذكر ان طلائع الجيش أنهى بطولة الدورى الموسم الماضي، محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
كانت هذه تفاصيل خبر فارياس يعلن قائمة طلائع الجيش لمباراة المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.