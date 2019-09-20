مجلس الأهلي يغادر مقصورة ستاد برج العرب غاضبا .. تعرف على السبب

انسحب مجلس إدارة النادي الأهلي من مقصورة ستاد برج العرب قبل انطلاق لقاء الزمالك في كأس السوبر المصري. في كأس السوبر المصري. واعترض العامري فاروق نائب رئيس النادي على تخصيص كرسي وحيد لمجلس الأهلي وهو ما رفضه وانسحب مع وفد النادي في غياب محمود الخطيب رئيس النادي. النادي على تخصيص كرسي وحيد لمجلس الأهلي وهو ما رفضه وانسحب مع وفد النادي في غياب محمود الخطيب رئيس النادي.

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