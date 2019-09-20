عماد متعب: رفضت منصب مدير الكرة بجهاز المنتخب لهذا السبب

قال عماد متعب نجم الأهلي السابق، أنه رفض منصب مدير الكرة، بجهاز المنتخب الوطني، الذي يقوده حسام البدري من أجل اجتناب الأزمات داخل المنتخب.
وأضاف متعب في تصريحات على قناة "أون سبورت":رفضت منصب مدير الكرة في جهاز المنتخب الجديد، من أجل تجنب المشاكل والأزمات".
وتابع: "فضلت مصلحة المنتخب الوطني عن مصلحتي الشخصية، والمنتخب أهم".
الجدير بالذكر أن علاقة عماد متعب مع حسام البدري، سيئة، بعد خلافاته الأخيرة مع البدري عندما كان البدري مدربًا للمارد الأحمر، ومتعب ضمن صفوف الفريق، حيث أتهمه بأنه السبب وراء أعتزاله المبكر، بعد عدم إشراكه وإجلاسه على مقاعد البدلاء في أغلب المباريات.
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