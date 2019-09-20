حماس في تدريبات المصري إستعداداً للحدود

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم، على الاستاد مرانه الأساسي استعداداً لمباراة حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري والمقرر اقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ الأحد علىستاد الجيش بالسويس.
وخلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين ركز المدير الفني للفريق ايهاب جلال على الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاةفريق حرس الحدود.
واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت العديد من التدخلات الفنية من الجهاز الفني، الذي حرص على تنبيه اللاعبين بتوخي الحذر عند الالتحامات في التدريب خوفاً من اصابة أي من اللاعبين نتيجة للحماس الكبير الذي يخوض به اللاعبين المران.
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