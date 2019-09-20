جماهير الزمالك توجه رسالة خاصة للاعبين قبل انطلاق مباراة السوبر

حرصت جماهير نادي الزمالك الموجودة في مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب على توجيه رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الأبيض والأهلي على بطولة كأس السوبر المصري وقامت الجماهير بتوجيه تحية خاصة للاعبين عقب نزولهم أرض الملعب لأداء فترة الإحماء التي تسبق المباراة، حيث طالبت الفريق بالفوز ببطولة السوبر المصري. انطلاق المباراة المرتقبة بين الأبيض والأهلي على بطولة كأس السوبر المصري وقامت الجماهير بتوجيه تحية خاصة للاعبين عقب نزولهم أرض الملعب لأداء فترة الإحماء التي تسبق المباراة، حيث طالبت الفريق بالفوز ببطولة السوبر المصري. وهتفت جماهير الزمالك : بالدم بالروح السوبر مش هيروح.

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