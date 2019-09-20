الاتحاد يختتم تدريباته اليوم استعداداً للزمالك

اختتم الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، تدريبات اليوم تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق. الفني للفريق. وطلب طلعت يوسف من اللاعبين البحث عن تحقيق نتيجة إيجابية وشهدت التدريبات تقسيم اللاعبين إلي فريقين. تحقيق نتيجة إيجابية وشهدت التدريبات تقسيم اللاعبين إلي فريقين. ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، في افتتاح الدوري العام للموسم الجديد.

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