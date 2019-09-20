بالصور.. جمهور الزمالك يساند مؤمن زكريا قبل قمة الأهلي في السوبر

حرص جمهور نادي الزمالك المتواجد في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية على مساندة مؤمن زكريا لاعب الأهلي قبل انطلاق مباراة السوبر.

وارتدى لاعبو الأهلي قميص الإحماء وعليه صورة مؤمن زكريا لاعب الأحمر ومكتوب أسفلها معاك يا مؤمن.

ويعاني مؤمن زكريا لاعب الأهلي من أزمة نفسية بسبب اضطراب في الأعصاب وسافر إلى ألمانيا صباح أمس الخميس لتلقي العلاج.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك بعد قليل على ملعب برج العرب في قمة السوبر المصري. أزمة نفسية بسبب اضطراب في الأعصاب وسافر إلى ألمانيا صباح أمس الخميس لتلقي العلاج.وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك بعد قليل على ملعب برج العرب في قمة السوبر المصري.

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