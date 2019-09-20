صالح جمعة يدعم شقيقه عبدالله قبل مباراة الأهلي والزمالك

حرص صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي المستبعد من مواجهة الزمالك في السوبر، علي دعم شقيقه عبد الله جمعة قبل انطلاق مباراة الفريقين. علي دعم شقيقه عبد الله جمعة قبل انطلاق مباراة الفريقين. وقام صالح جمعة بمصافحة عبد الله وعدد من لاعبي الزمالك قبل انطلاق مباراة الفريقين.

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