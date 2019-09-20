خاص | أيمن الكاشف يصف اختيار حسام البدري بالقرار العشوائي

وصف المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف” قرار اختيار حسام البدري في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بالعشوائي كَونه غير مبني على رؤية واضحة من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتسبب موضوع اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في جدل واسع على مدار الشهرين الماضيين، فمنذ إقالة المكسيكي خافيير أجيري الذي كان يتقاضى 107 ألف دولار شهريًا، انحصر الصراع بين إيهاب جلال وحسن شحاته على تولي المسؤولية، ودخل معهما في الأيام الأخيرة مدرب سموحة “حسام حسن”.

لكن أعضاء اللجنة الخماسية قرروا في نهاية المطاف منح هذه الوظيفة إلى رئيس نادي بيراميدز السابق “حسام البدري” في مفاجأة غير متوقعة لجمهور كرة القدم المصرية.

وقال معلق قناة On sport المصرية “أيمن الكاشف” إن تعيين حسام البدري إثبات جديد على عشوائية المسؤولين الجدد لاتحاد الكرة.

وأضاف أيمن الكاشف خلال حديث خاص بموقع MercatoDay “حسام البدري شخصية ممتازة، ومدرب له باع طويل مع كرة القدم المصرية، حيث تُوج بالكثير من الألقاب مع الأهلي، سواء عندما كان مساعدًا لمانويل جوزيه أو بعد انفراده بكرسي الإدارة الفنية، حيث تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا وتأهل إلى نهائي 2017، كما فاز بعدة ألقاب محلية”.

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وأوضح “لكن المزعج في الأمر أن حسام البدري لم يكن الخيار الأول أو الثاني أو حتى الثالث بالنسبة لأعضاء اللجنة الخماسية التي تُدير الكرة المصرية الآن. البدري خرج من حساباتهم بحجة إخفاقه مع منتخب مصر الاولمبي في تصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكنهم فجأة ودون سابق إنذار بعد أن شعروا بضيق الوقت، قرروا الاستعانة به قبل 10 أيام من العطلة الدولية الجديدة (بداية أكتوبر)”.

وتابع حديثه “أرى أن كرة القدم المصرية لا زالت تُدار بعشوائية، وليس هنالك معيار أو رؤية واضحة، بل الظروف وضيق الوقت، وأشياء أخرى تتحكم في القرار”.

ورغم نقده اللاذع للاتحاد المصري، شدد أيمن الكاشف على أهمية دعم حسام البدري في مسيرته مع منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021، والتي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر.

وأنهى قائلاً “بعد الإعلان الرسمي، وبدءًا من اليوم الجمعة، على الجميع دعم الكابتن حسام البدري، فلا مفر من ذلك، ودعم البدري يعني دعم منتخب مصر”.