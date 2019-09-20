اونلاين | ستريم SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك مدريد بث مباشر yalla kora يلا شوت اونلاين بدون تقطيع رابط ON SPORT TME

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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر كورة لايف koora live ، اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري ، على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب ، وينتظر جماهير الكرة المصرية والعربية وجبة دسمة من المتعة الكروية لواحدة من أقوى المواجهات وأعرقها على المستوى الجماهيري في العالم .

موعد مباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري بث مباشر كورة جول kora goool والقنوات الناقلة لها:

تقام مباراة الاهلي والزمالك اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة ، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت on sport ، وقناة نايل سبورت nile sport ، بالاضافة الى البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي ، مشاهدة مباراة الزمالك لايف جودة عالية بدون تقطيع.

بث مباشر الاهلي والزمالك في السوبر المصري

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يسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول بالنادي الأهلي للتويج بأول بطولة له مع القلعة الحمراء بعد التعاقد معه خلال الايام الماضية ونجاحه في الاختبار الافريقي الاول أمام كانو سبورت خارج الديار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري ابطال افريقيا ، كما ستشهد المباراة ظهور بعض الصفقات التي تعاقد معها الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية في مقدمتهم محمد مجدي أفشة .

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر

يدخل الزمالك المباراة بكتيبة من أفضل لاعبي الكرة المصرية بعد التعاقد مع 11 صفقة في موسم الانتقالات الصيفية وعلى رأسهم محمود عبدالرزاق شيكابالا ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وتحت قيادة المدرب الصربي "ميتشو" والذي توج مع الفريق بلقب كأس مصر منذ أيام على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة .

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