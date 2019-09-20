اونلاين | كول كورة kora live مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت Yalla twitch بدون تقطيع كورة ستار ماتش

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بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك عبر قناة اون سبورت on sport الرياضية، الأهلي والزمالك بث مباشر فى كأس السوبر عبر قناة النيل للرياضة، يلا كورة الاهلى والزمالك بث مباشر عبر قناة تايم سبورت time sport المباراة ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت الامارات.

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تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجايي.