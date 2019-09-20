اونلاين | كورة لايف AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر YALLA SUPER كورة لايف رابط الاهلي والزمالك ONLINE NOW

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ربط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر كورة ستار kooora star، اليوم الجمعة الموافق 20 / 9 /2019 على ملعب برج العرب على لقب السوبر المصري ، مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كول كورة حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة اليوم بين قطبي الكرة المصرية وأعرق الدريبات في المنطقة والشرق الأوسط على لقب السوبر المصري.

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تقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في تمام السابعة مساء الجمعة في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش، و تذاع المباراة عبر قناتي اون سبورت on sport ، ونايل سبورت nile sport ، بالاضافة الى البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي .

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ويدخل النادي الأهلي المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز وتحقيق لقب السوبر وتعويض الجماهير عن الخروج من بطولة الكأس أمام بيراميدز والتي توج بها الزمالك ، وحتى تكون بداية قوية للموسم الجديد والذي من المقرر أن ينطلق غدا ، ويضم الأهلي بين صفوفه مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري المصري في مقدمتهم رمضان صبحي ومحمد مجدي افشة وحسين الشحات تحت قيادة المدرب الجديد السويسري رينيه فايلر والذي قاد الفريق للفوز خارج الديار على فريق كانو سبورت بهدفين دون رد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال افريقيا .

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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر كورة اون لاين koora on line ، ويدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد أن توج ببطولة الكأس على حساب بيراميدز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة ويهدف الى افتتاح الموسم ببطولة السوبر بعد أن حقق كاس الكونفدرالية وكاس مصر والسوبر المصري السعودي الموسم الماضي .

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