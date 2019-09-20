رياضة | عاجل- مجلس الأهلي يعترض ويغادر مقصورة برج العرب وينضم للدرجة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- مجلس الأهلي يعترض ويغادر مقصورة برج العرب وينضم للدرجة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علي نبوي

غادر مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل المقصورة الرئيسية لاستاد برج العرب وقرر متابعة مباراة السوبر من الدرجة الأولى وسط الجماهير وذلك اعتراضا على التنظيم.

ويضم المجلس كلا من : العامري فاروق وخالد مرتجي وخالد الدرندلي وإبراهيم الكفراوي وطارق قنديل ومهند مجدي وومحمد الجارحي ومحمد سراج.

والإدارة التنفيذية : محمد مرجانحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زميلهم مؤمن زكريا وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وقامت الشركة المنتظمة للمباراة بمنح الأهلي مقعد وحيد في المقصورة لرئيس النادي وطالبوا بقية أعضاء المحلس الجلوس في المقصورة الأمامية وهورما رفضه وفد الأهلي وغادر للدرجة الأولى.

لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زميلهم مؤمن زكريا وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وقام لاعبو الأهلي بارتداء قميص وعليه صورة مؤمن زكريا والذي يعاني من الإصابة في الأعصاب.

وسافر مؤمن زكريا إلى ألمانيا أمس لبدء رحلة علاج هناك للتعافي من الإصابة.

تعرف على تشكيل الأهلي أمام الزمالك

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري.

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ويواجه الأهلي بعد قليل غريمه التقليلدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وبحضور 10 ألاف متفرج.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء :-

شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – مروان محسن - صلاح محسن.