رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر Ahly Vs Zamalek Livestream

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يفتح استاد "برج العرب" أبوابه مساء اليوم الجمعة الموافق 20 – 9 – 2019 لاستضافة لقاء القمة المرتقب بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري لموسم 2017 – 2018، حيث يسعي كلا الفريقين لتحقيق لقب البطولة المحلية واسعاد جماهيرهما اليوم.

كورة جول KORA GOAL تنطلق المواجهة المثيرة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر سبتمبر لعام 2019، شاهد بث مباشر KORA ONLINE.

يلاشوت بلس YALLA SHOOT PLUS تحمل مواجهة اليوم بين الأهلي والزمالك السادسة بين الفريقين في بطولة السوبر المصري، حيث سبق وحقق الاهلي لقب البطولة المحلية 4 مرات علي حساب غريمه التقليدي أعوام 2003، 2008، 2014، 2015، بينما حصد الزمالك اللقب مرة وحيدة من بين مخالب الفارس الأحمر عام 2016.

كورة أونلاين KORA ONLINE يفتقد نادي الأهلي خدمات عدد من اللاعبين في مباراة اليوم ضد الزمالك، حيث يغيب عن الفريق مهاجمه المغربي المتألق وليد أزارو صاحب أخر هدف للفريق الأحمر في بطولة السوبر المصري، والذي سجله في شباك المصري البورسعيدي بالموسم الماضي.

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كورة توداي KORA2DAY يمتلك النادي الأهلي الرقم القياسي لأكثر الأندية تتويجا بلقب بطولة السوبر المصري برصيد 10 ألقاب، يليه الزمالك برصيد 3 ألقاب، بينما نجح فريق المقاولون العرب في تحقيق لقب البطولة مرة وحيدة، وكذلك فريق حرس الحدود.

كورة لايف KORA LIVE يقود لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك تحكيميا الحكم الألماني فليكس بروتش والذي سبق وتولي قيادة نهائي كأس مصر بين الأهلي وحرس الحدود عام 2010 والذي فاز بها الفريق العسكري، بينما تولي ادارة لقاء كاس السوبر المصري السعودي بين الزمالك والهلال وفاز به الفارس الأبيض.

كورة فور اتش دي KORA4HD تذاع مباراة الزمالك والأهلي اليوم الجمعة في السوبر المصري على قنوات أون سبورت عبر التردد 10853، وقناة نايل سبورت عبر تردد 11843، وعلي التردد الأرضي للتليفزيون المصري، كما يمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة القمة عبر روابط البث علي موقعنا الخليج 365 الرياضي.