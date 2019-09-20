رياضة | أول تعليق من متعب بعد تولي البدري تدريب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من متعب بعد تولي البدري تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق إنه فضل مصلحة منتخب مصر على مصلحته الشخصية، مشيراً إلى أنه رفض التواجد في اي منصب بالجهاز الفني الجديد للفراعنة مع حسام البدري.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي حسام البدري قيادة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، وذلك خلفا للمدرب الأوروجوياني خافيير اجييري الذي رحل بعد انتهاء مشوار مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وقال متعب في تصريحات أثناء تحليله لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت : "حسام البدري رحب بتواجدي معه في الجهاز الفني، ولكني فضلت الابتعاد في المرحلة المقبلة".

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وتابع : "ابارك للبدري على منصب مدرب منتخب مصر، واتمنى له التوفيق مع الفراعنة في الفترة القادمة وتحقيق نتائج إيجابية".

وكان عماد متعب قد أكد في حوار تلفزيوني سابق أن حسام البدري هو سبب إعلانه اعتزال كرة القدم، وذلك بعد عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي أثناء فترة توليه قيادة النادي الأهلي.

يذكر أن منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على يد منتخب جنوب أفريقيا من دور ال16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت على أرض الفراعنة.