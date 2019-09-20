رياضة | "كاكا" يوضح سبب إخفاق ريال مدريد مع زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاكا" يوضح سبب إخفاق ريال مدريد مع زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمر فريق ريال مدريد الإسباني بفترة سيئة للغاية، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، حيث خسر الفريق بثلاثية نظيفة، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديثقة الأمراء.

وفي هذا السياق، تحدث، البرازيلي ريكاردو كاكا، نجم هجوم ريال مدريد سابقا، قائلاً: "بالنسبة لريال مدريد دائمًا ما عليه الفوز بشئ وهذا هو الضغط المسلط على زيدان".

وأضاف أسطورة ميلان الإيطالي السابق بقوله: "إنه بحاجة إلى الفوز بالدوري أو دوري الأبطال هاتان هما البطولتان اللتان تعتبران الأهم بالنسبة للجماهير والنادي و بالطبع زيدان يعرف ذلك".

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وواصل كاكا تصريحاته: "أعتقد أن ريال مدريد لديه فريق جيد للغاية ولاعبون جيدون للغاية ومدرب لا يصدق، ريال مدريد مستعد للفوز بشيء هذا الموسم مرة أخرى".

وأشار بقوله: "إيديدن هازارد جيد للغاية هو لاعب يحب المساحات و هذا ما يتوفر هنا في إسبانيا على عكس إنجلترا ستتاح له الفرصة وعندما يعتاد على اللعب سيشعر أكثر بالراحة وسنرى الكثير من سحره، سوف نرى إذا ستصبح منافسة بينه وبين ميسي".

وأتم بقوله: "أحب أن أرى كيف سيتعامل ريال مدريد مع برشلونة ، وكيف يمكن لريال مدريد الفوز بالدوري مرة أخرى ، سيكون هازارد أحد الحلول من أجل تحقيق هذا".