رياضة | فالفيردي يفجر مفاجآة بشأن تشكيلة برشلونة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يفجر مفاجآة بشأن تشكيلة برشلونة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن مباراة فريقه غدًأ أمام مضيفه غرناطة في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :" غرناطة بدأ بشكل جيد في الليغجا هذا الموسم، ويجب علينا الفوز خارج الديار، لأننا لم نحقق ذلك في بيلباو وأوساسونا".

وأضاف :" اللعب خارج الكامب نو يكلفنا كثيرا، لذلك علينا أن نغير ديناميكياتنا، ونريد فعل ذلك غدا، في ملاعب مثل ملعب غرناطة يتم اللعب على لقب الليجا، لا يمكننا أن نفشل أو نفرط في النقاط".

وتابع :" نأمل اليوم ان تمكن ديمبيلي من التدريب مع الزملاء في كامل الحصة، كما أن الثنائي لم يتزامنا معا حتى الان، سنرى في القادم من الايام من منهما سوف يعطينا التوازن الهجومي والدفاعي".

وأشار :" لقد بدأ غرناطة بداية رائعة في هذا الموسم، نحن سنواجه فريق لا يسمح لك باللعب، ويريد أخذ زمام المبادرة في اللعبة، ويمكن أن يؤذيك عندما تتوقف الكرة".

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وأشار :" أرى ميسي بحالة جيدة، وآمل مع مرور دقائق اللعب ان يصل إلى النقطة المثالية".

وأردف :"نحن لسنا فعالين هجوميا خارج الكامب نو، وفي كامب نو نحن بالفعل فعالين، لذلك علينا ان نكون اكثر عمودية وقوة وفعالية هجومية خارج ملعبنا".

وزاد :" سنرى من سيلعب ضد غرناطة، لكن من الواضح أن وجود ميسي يجعل بعض الأشياء في الهجوم تختلف".

وأشار :" قد يكون هناك بعض التغييرات في خط الوسط (تناوب)، لأن هناك الكثير من المباريات المتتالية خلال ايام قليلة".

وأتم حديثه :" أمر مؤكد ان ميسي سوف يدخل عملية التناوب في بعض المباريات، هذا أمر لا مفر منه".