شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الإعلان عن التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة رسميا عن التشكيل المثالي بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. سيطرة لاعبو السد على التشكيل المثالي بدوري أبطال آسيا وشهدت التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا سيطرة من لاعبو السد القطري حيث تواجد كل من بوعلام ونام تاي هي وأكرم عفيف. التشكيل المثالي بدوري أبطال آسيا: حراسة المرمى: يان يوتلينج (شنجهاي). Advertisements خط الدفاع: كوكي ماتشيدا (كاشيما) – خوخي بوعلام (السد) – بارك جيسو (جوانجزو) – زهانج لينبينج (كاشيما). خط الوسط: سالم الدوسري (الهلال) – سيباستيان جيوفينكو (الهلال) – نام تاي هي (السد) – أكرم عفيف (السد). خط الهجوم: شينزوه كورهوجي (أوراوا) – عبدالرزاق حمدالله (النصر). الفرق المشاركة في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا ويتواجد أربع فرق في النصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا وهي الهلال والسد القطري وجوانجز الصيني وأوراوا ريد دياموندوز الياباني.

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