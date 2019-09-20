شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك بكأس السوبر والان مع التفاصيل

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الرئيسية، لمواجهة الزمالك. ويواجه الأهلي بعد قليل غريمه التقليدي الزمالك، في تمام السابعة مساء، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، على لقب كأس السوبر المحلي، وبحضور 10 ألاف متفرج. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجاي. أما البدلاء :- شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - صلاح محسن.

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