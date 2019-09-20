شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك (السوبر المصري) والان مع التفاصيل

ستلعب مباراة كأس السوبر المصري اليوم بين الأهلي بطل الدوري المصري والزمالك بطل كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعالمية مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي و الزمالك، رقم 114 اليوم الجمعة على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة والذى تم تحديدهم باجمالى 10 ألاف مشجع .

يخوض الأهلي لقاء السوبر المحلي بصفته حامل لقب الدوري المصري، ويخوض الزمالك لقاء السوبر بصفته بطلا لكاس مصر، ويسعى الفريقان للحصول على اللقب وتحقيق البطولة الخاصة بينهما لإسعاد جماهيرهما.

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 20/9/2019 في كأس السوبر المصري، حيث يلتقي فريق الأهلي مع فريق الزمالك في إطار مباراة كأس السوبر المصري 2019، وتُقام مباراة الأهلي والزمالك السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ..

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال بوابة الجمهورية أون لاين،

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

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تذاع مباراة السوبر المنتظرة بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك على قناة أون سبورت الرياضية، وسوف يتم بث المباراة مباشرة على القناة في تمام الساعة 7 مساءً، ويمكنك مشاهدة مباراة السوبر ومتابعة الاستوديو التحليلي المميز قبل المباراة بساعتين ويقدمه الكابتن أحمد شوبير، وأيضا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك على قناة النيل للرياضة مع استوديو تحليلي مميز قبل اللقاء ويقدمه المذيع المميز مدحت شلبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك الجمعة في كأس السوبر المصري: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ..

الثامنة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.