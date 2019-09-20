شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يقود هجوم الزمالك ضد الأهلي بكأس السوبر المصري والان مع التفاصيل

يستعد نادي الزمالك المصري لمواجهة نظيره نادي الأهلي المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري. تشكيل الزمالك ضد الأهلي بكأس السوبر المصري حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي. خط الهجوم: محمد أوناجم. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك بكأس السوبر المصري Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة رمضان صبحي وحسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجاي. موعد مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري وستلعب مباراة كأس السوبر المصري اليوم بين الأهلي بطل الدوري المصري والزمالك بطل كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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