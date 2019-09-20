آخر فوز لـ#الاتحاد على #الهلال قبل 1060 يوما.. هل يواصل الأزرق تفوقه؟ #الهلال_الاتحاد #الاتحاد_الهلال

جدة - عمرو شويل يعود فريق الهلال مساء الغد لمواجهة نظيره الاتحاد في مباراة ستجمعهما ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويسعى الفريق الهلالي إلى الحفاظ على صدارته ومواصلة مشوار الانتصارات على الاتحاد، ويسعى الاتحاد يطمح إلى الفوز على الهلال والانتقام بعد الخسارة الأخيرة والتي كانت يوم الثلاثاء الماضي في البطولة الآسيوية بدور ربع النهائي بنتيجة 3-1 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويمتلك الهلال أفضلية الفوز على شقيقه الاتحاد حيث كان آخر فوز للاتحاد قبل 1060 يومًا حيث كان في عام 2016م بدوري جميل وذلك بالجولة السابعة حيث فاز العميد بهدفين دون رد على ملعب إستاد الملك فهد الدولي وسجل أهداف النمور أحمد عسيري و عبدالعزيز العرياني، بعد هذا اللقاء تواجه الهلال والاتحاد في 7 لقاءات استطاع الهلال أن يكسب الاتحاد في خمسة مواجهات كانت مابين بطولة الدوري وكأس السوبر السعودي 2018م و اخرها دوري ابطال اسيا 2019م دور ربع النهائي فيما حضر التعادل في لقاءين في الدوري و ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا 2019 في جدة.

يذكر أن الهلال يمتلك في رصيده 7 نقاط فاز في لقاءين وتعادل في لقاء وحيد بينما الاتحاد يمتلك 3 نقاط ولعب لقاءين فقط فاز في واحد وخسر في واحد وتبقى له لقاء مؤجل أمام التعاون.