شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كأس السوبر المحلي. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي "قفشة" خط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي.

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