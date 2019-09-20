شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام السوبر يعاين أرضية برج العرب وزي حراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طاقم التحكيم الألماني بقيادة فيليكس بريش، المكلف بإدارة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي، على معاينة أرضية ملعب الجيش ببرج العرب التي تستضيف المباراة، وذلك قبل نزول الفريقين لإجراء عملية الإحماء.

كما حرص طاقم الحكام على معاينة «الزي» الخاص بحراس مرمى الفريقين فور وصولهما ملعب برج العرب.

يلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء اليوم على كأس السوبر المحلي للموسم الماضي 2017-2018.