شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل برج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلي بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ملعب الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية، استعدادا لمواجهة فريق النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، والتي تنطلق في تمام السابعة مساءاليوم الجمعة.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، حظي لاعبو الزمالك بتشجيع قوي من جانب الجماهير قبل الدخول للملعب.
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