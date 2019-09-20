شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تزين قائمة الإسماعيلى في مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، قائمة لاعبيه التي ستغادر للجونة لمواجهة فريقها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز المصري في نسختها الجديدة. وضمت قائمة اللاعبين عددا من الوافدين الجدد منهم محمد كماتشو وهمام طارق وإبراهيم أبواليزيد وأحمد مدبولى ومحمد حمدى زكى. وجاءت قائمة اللاعبين كاملة كالتالى: Advertisements حراسة المرمى: محمد مجدى عبدالفتاح، محمد فوزى. خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد هاشم، إبراهيم أبواليزيد، محمد كماتشو. خط الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا»، عماد حمدى، محمد بيومى، همام طارق، أحمد مدبولى، عبدالرحمن مجدى، محمد الشامى. خط الهجوم: وجيه عبدالحكيم، بنسون شيلونجو، محمد حمدى زكى.

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