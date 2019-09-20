يمكن أنسو فاتي الآن يمكنه اللعب مع أسبانيا

الجمعة 20 سبتمبر 2019

لقد كان موسم 2019/20 بالفعل تجربة رائعة بالنسبة لأنسو فاتي البالغ من العمر 16 عامًا ، مع ظهوراته القليلة الأولى لبرشلونة في إحراز الأهداف والمساعدة ، ويبدو أن الأمور تتحسن للمراهق لأنه تم تحديده الآن يمكن أن يلعب لإسبانيا.



ولد فاتي في غينيا بيساو ولكنه كان في إسبانيا لفترة طويلة من الزمن ، وكان ينتظر من الحكومة الإسبانية أن تجعل تأميمه رسميًا ظهرًا يوم الجمعة كانت الوثائق مطاطية تم ختمه وجعله رسميًا ، مما يضمن إمكانية تمثيل فاتي لـ روجا في نهائيات كأس العالم لأقل من 17 عامًا التي ستقام في البرازيل في وقت لاحق من شهر أكتوبر.

وقد أشرف مجلس وزراء إسبانيا على العملية وأكد جواز سفر فاتي الجديد والتزم اللاعب بالفعل باللعب من أجل إسبانيا تتقدم على غينيا بيساو والبرتغال.

استغرقت عملية جعله مواطناً إسبانياً أكثر من ثلاثة أشهر ، ومع ذلك تمتلك لاروجا الآن واحدة من أكثر المواهب الواعدة في القارة المضمونة في صفوفها مع عودة ليونيل ميسي الآن إلى الفريق الأول ، يبقى أن نرى مقدار كرة القدم التي سيحصل عليها فاتي على مستوى عالٍ ، لكنه سيفتقد نحو شهر من كرة القدم المحلية إذا سافر إلى البرازيل لحضور كأس العالم تحت 17 سنة ، والتي سوف يستبعده من الكلاسيكو.