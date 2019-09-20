بن شرقى وأوناجم يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلى فى السوبر...

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، تشكيل مواجهة الأهلى، فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو كل من محمد صبحي ومحمد عبد السلام وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وكريم بامبو وعمر السعيد من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي مساء اليوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل وعبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور وخالد بوطيب ومصطفى محمد.