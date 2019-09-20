شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. جونيور أجايى يقود تشكية الأهلى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود النيجيري جونيور أجايى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي تشكيلة القلعة الحمراء التى ستخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك بملعب استاد برج العرب. ويلتقى النادى الأهلى نظيره الزمالك فى المباراة لتى ستجمعهما مساء اليوم بملعب استاد برج العرب فى بطولة السوبر المصرى التى سيحضرها نحو 10 الآف من جماهير القلعة البيضاء. وأبلغ المدير الفنى للفريق السويسري رينيه فايلر اللاعب النيجيري الدولى بتواجده داخل قائمة الفريق الرئيسية التى سيعتمد عليها فى المباراة المقرر اقامتها بعد ساعة تقريباً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السوبر المصري .. جونيور أجايى يقود تشكية الأهلى أمام الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.