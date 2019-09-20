شكرا لقرائتكم فارياس يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة لاعبيه التى تستعد لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فى الثالثة عصر غداً السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري العام . وضمت القائمة كل من : "محمد بسام وكريم طارق وعمرو جمال وأحمد علاء ومحمود سامي وعمرو السيسي وأحمد كابوريا وأحمد داوودا وأحمد سامي ومحمد أبو المجد بوشا ومهند لاشين وأحمد سمير وعلي الفيل وعاصم صلاح وحسام باولو وكريم ممدوح ومحمد شعبان وأحمد عبد الرحمن زولا Advertisements وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع : "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق". وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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