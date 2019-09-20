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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري اون لاين بدون تقطيع



يقدم الخليج 365، تغطية خاصة ومميزة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري اون لاين بدون تقطيع، حيث تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية، فى الثامنة مساءا، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة اللقاء المرتقب.

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ويمنح الخليج 365، الجماهير المصرية، فرصة متابعة مباراة الأهلى مع الزمالك، بث مباشر اون لاين بدون تقطيع فى قمة السوبر المصرى، المقرر انطلاقها فى حضور 10 آلاف مُشجع، من الناديين حيث ستكون مدرجات برج العرب مناصفة بين قطبي الكرة المصرية.

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قبل مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة اون لاين بدون تقطيع، يخوض الأحمر اللقاء بعد تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فيما نجح الزمالك فى حصد لقب كأس مصر بالموسم نفسه.

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قبل مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري اون لاين، يدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه فى تحقيق فوز هام خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدفين نظيفين، فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، ليضع قدما فى الدور المقبل، بينما لم يتمكن الزمالك من تحقيق الانتصار فى آخر مبارياته الأفريقية بعد السقوط أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال، مما يجعل الفريق الأحمر يدخل المباراة بمعنويات أكبر.

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بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري بدون تقطيع .. حيث قام السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، بدراسة منافسه فى السوبر المصري من خلال مشاهدة عدد من مباريات الأبيض الأخيرة، بهدف التعرف على أبرز تحركات لاعبيه والجمل التكتيكية التى ينوي منافسه تطبيقها داخل المستطيل الأخضر، وكذلك الوقوف على نقاط القوة والضعف خاصة أن المدرب السويسرى يعول كثيرا على تحقيق الفوز للتتويج بأولي ألقابه مع ناديه الجديد بعد تسلمه المسئولية بشكل رسمي منذ المباراة الأخيرة أمام بطل غينيا بدوري الأبطال.

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قبل مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، يفقد الفريق الأحمر لخدمات مدافعه أيمن أشرف، للإيقاف بعد طرده فى مباراة بيراميدز بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتى خسرها الأحمر بهدف دون رد، ليودع المنافسات، كما يغيب سعد سمير، وكريم نيدفيد، عن المارد الأحمر للإصابة وتشير المؤشرات إلى اعتماد السويسرى فايلر على تشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى ومحمود متولى وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان وصلاح محسن.

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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر، حيث لا تختلف طموحات الصربى ميتشو، المدير الفنى للأبيض، عن منافسه السويسري لسعي كلاهما لتحقيق الفوز، ويأمل المدرب الصربي فى حصد ثاني ألقابه مع الأبيض بعد تحقيق لقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة وحذر الخواجة لاعبيه من الهفوات خلال المباراة بعدما شهدت مباراة بطل السنغال الأخيرة وقوع لاعبي الأبيض فى بعض الأخطاء الفنية على صعيد خط الدفاع والوسط مما أدي للخسارة المفاجئة.

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الصربي ميتشو يستعد لإجراء عدد من التعديلات فى تشكيله فريقه خلال مباراة الأهلي ضد الزمالك، أبرزها عودة المغربى أشرف بن شرقى، للتشكيلة الأساسية بعد غيابه عن قائمة موقعة السنغال وتواجد محمد عنتر بدلاً منه، كما ينوي مدرب الأبيض عودة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى بدلا من محمد عبد الشافى ويعد التشكيل الأقرب مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وشيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى محمد .