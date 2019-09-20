شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى للأهلى ضد الزمالك فى السوبر المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى الذى سيخوض به لقاء اقمة فى السوبر المحلى امام الزمالك المققر انطلاقها بعد قليل باستاد برج العرب
فايلر استقر على الدفع بأحمد فتحي فى الجبهة اليمنى للاستفادة من خبراته على أن يقود اجايي هجوم الفريق الأحمر .
ويجلس على الدكة : شريف إكرامى ، محمد هانى ، وليد سليمان ،حسام عاشور ،جيرالدو، صلاح محسن، مروان محسن.
وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:
حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : على معلول ، ياسر إبراهيم ، محمود متولى ، أحمد فتحي
خط الوسط : عمرو السولية ، حمدى فتحي ، محمد مجدى قفشة ، رمضان صبحي ، حسين الشحات
خط الهجوم : اجايي
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