شكرا لقرائتكم المقاصة يضم 20 لاعباً لمواجهة أسوان بضربة البداية بالدوري.. واستبعاد حفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى للمقاصة 20 لاعبا للسفر إلى أسوان للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان المقرر اقامتها في الثالثة عصر بعد غد الأحد باستاد اسوان ، فى مستهل مشوار الفريقين بالدورى الممتاز لكرة القدم .

ضمت قائمة المقاصة كل من : أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو فى حراسة المرمى، وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحى وأحمد محسن ومحمد دسوقى وحسني فتحي في خط الدفاع،

وصلاح ريكو وميدو جابر ومصطفى شبيطة ومحمد رمضان ومحمد إبراهيم وخالد اوتشو وباولن فوافي فى الوسط ،

وصلاح عاشور وصلاح أمين فى الهجوم .

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ويغادر الفريق القاهرة مساء اليوم متوجها الي اسوان ، على أن يؤدى مرانه الأساسى غدا على ملعب أسوان الرياضى وذلك للاستقرار على ملامح التشكيلة الأساسية.

ويغيب عن المقاصة أيمن حفني لظروف عدم الجاهزية.

وكان فريق المقاصة قد ادي مرانه عصر اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ،وركز ميدو فى المران على بعض الجمل الفنية والتكتيكية من أجل تنفيذها خلال اللقاء، وطلب ميدو من لاعبيه استغلال كافة الفرص التي تتاح لهم أمام المرمي وعدم التهاون بالمنافس.

يذكر ان المقاصة قد شارك في دورة الجونة الودية الاسبوع الماضي التي شارك فيها اسوان ودجلة والجونة ، وفاز المقاصة علي اسوان 1/صفر فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.