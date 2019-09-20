شكرا لقرائتكم شاشات عرض عملاقة لنقل السوبر فى مقر الأهلى بالجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولي النادي الاهلي، علي إقامة شاشات عرض داخل مقر النادي بالجزيرة ، من أجل مشاهدة الأعضاء لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

وتقام مباراة السوبر بين الأهلى والزمالكفى المباراة التى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الفريق الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، حيث يسعى كلا القطبين للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.