شكرا لقرائتكم حافلة الزمالك تتحرك لبرج العرب قبل مواجهة السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.
من المتوقع أن يدفع السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان، فى الوسط، وصلاح محسن، فى الهجوم.
وفى الزمالك من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للأبيض بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وشيكابالا أو محمد أوناجم ويوسف أوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".
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