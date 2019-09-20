قبل ساعات من قمة السوبر.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي

كتب: ضياء السقا

قبل ساعات من قمة السوبر المصري، استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلى 6 لاعبين من قائمة فريقه.

وقرر فايلر استبعاد كل من: على لطفى ورامى ربيعة ومحمود وحيد وصالح جمعة واليو ديانج وأحمد الشيخ.

وكان المدرب السويسري، قد أعلن في وقت سابق قائمة الأهلي، وضمت 24 لاعبا، جاءت كالتالى:

حراس المرمى: شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود متولي، ومحمود وحيد، وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وأليو ديانج.

وسط الهجوم: صالح جمعة، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ، وجيرالدو.

خط الهجوم :مروان محسن، وصلاح محسن.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب السويسرى فايلر على التشكيل التالي:

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فى حراسة المرمى : محمد الشناوي

فى خط الدفاع : أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول

فى خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة

وفى خط الهجوم: رمضان صبحي ووليد سليمان وصلاح محسن

وتقرر تقديم موعد المباراة ساعة لتقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة، على ملعب إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة مباراة السوبر، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

يبحث فايلر عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء خاصة إنها بطولة جماهيرية أمام غريمه التقليدى الزمالك. بينما يأمل ميتشو فى مواصلة كثب ثقة الجماهير بعدما نجح فى الحصول على لقب كأس مصر مؤخرا من فريق بيراميدز، وسط الطموح فى مصالحة الجماهير البيضاء بعد الخسارة المفاجئة أمام جينيراسيون السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك ببرج العرب بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق)، ويأتى إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة والمعلقين

تنقل المباراة قناة ON Sport بتعليق أيمن الكاشف كما تنقل على قناة Time Sports بتعليق مدحت شلبي.