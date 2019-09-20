الأهلي للقب خامس تواليا والزمالك يتحدى بصفقاته الجديدة









اسماء السيد - يستهل الاهلي حملة الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفا على سموحة الاثنين بملعب الجيش ببرج العرب، في المرحلة الأولى من النسخة 61 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، فيما يسعى الزمالك لمقارعته بصفقاته الجديدة.

وكان الأهلي انتزع لقبه الحادي والاربعين من غريمه التقليدي الزمالك في الامتار الاخيرة من مسابقة، بعد موسم بالغ الصعوبة مر به الاهلي، إذ خسر في ثلاث بطولات شارك فيها هي دوري ابطال افريقيا وبطولة الاندية العربية وكأس مصر.

وأقال الأهلي مدربين اثنين في موسم واحد هما الفرنسي باتريس كارتيرون ثم الاورغوياني مارتن لاسارتي.

ولن تكون مهمة حامل اللقب سهلة، حيث سيواجه منافسة قوية من الزمالك وييراميدز ومصر المقاصة الذين دعموا صفوفهم بعدد من الصفقات القوية.

ويبدأ الاهلي الموسم بمدرسة تدريبية جديدة، بعدما تعاقد مع السويسري رينيه فايلر، حاملا طموحات جماهيره وادارته للحفاظ على اللقب، بعدما دعم صفوفه بثلاثة لاعبين بينهم محمد مجدى "قفشه" وابقى على استعارة رمضان صبحي من هادرسفيلد الانكليزي.

وسيكون الزمالك وصيف الدوري وبطل الكأس على موعد مع مواجهة صعبة امام ضيفه الاتحاد السكندري مساء الاثنين باستاد القاهرة.

الزمالك الذي استغنى عن 18 لاعبا دفعة واحدة، أبرم عشر صفقات من العيار الثقيل بينهم المغربي اشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم، اضافة الى عودة القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد غياب موسم كامل في رحلة احتراف غير موفقة في السعودية واليونان.

وتعاقد الزمالك مع الثعلب الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو"، سعيا لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ 4 مواسم، وتعويض جماهيره خسارة اللقب الاسهل في الموسم الماضي، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة منذ انطلاقها وحتى الاسابيع الاخيرة.

- بيراميدز بادارة جديدة -

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وتتجه الأنظار الى بيراميدز في مواجهته مع ضيفه انبي مساء السبت بملعب الدفاع الجوي.

وتغيرت ادارة بيراميدز بعدما باع مالكه السابق تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية حصته لمستثمر اماراتي، اضافة الى الاستغناء عن عدد من نجومه وخصوصا البرازيلي كينو والسوري عمر خربين.

ولم يعد بيراميدز الفريق الذي ارعب الاهلي والزمالك الموسم الماضي، برغم التعاقد مع المدرب الفرنسي سبستيان ديسابر وعدد من الصفقات القوية ابرزهم الغاني جون انطوي والعاجي ويلفريد كونان والتونسي عمر لعيوني.

وخسر بيراميدز كأس مصر لصالح الزمالك بعد سقوطه الكبير في النهائي بثلاثية، كما يواجه شبح الخروج من كاس الاتحاد الافريقي لصالح شباب بلوزداد الجزائري، بعدما تعادلا ذهاب بالقاهرة 1-1 وباتت مهمته صعبة في مباراة الاياب بالجزائر.

وسيواجه الاسماعيلي صعوبة كبيرة للخروج من النفق المظلم الذي استمر فيه عدة مواسم، بعدما دعم صفوفه بعدد من الصفقات المتوسطة فنيا والتي لا ترقى لطموحات جماهيره العريضة.

ولن تكن مهمة الاسماعيلي سهلة حين يحل ضيفا على الجونة السبت، والاخير دعم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين وتعاقد مع المدرب الصربي ايضا نيبوشا بيراسيفيتش.

وفى اجواء حارة بجنوب الوادي، يحل مصر المقاصة ضيفا على الوافد الجديد اسوان الاحد بملعب اسوان.

وهو الاختبار الاول للمقاصة مع مدربه الجديد احمد حسام "ميدو" في ثاني مباراة يقود فيها الفريق بعدما ودع كأس مصر بالخسارة امام الزمالك بهدف في دور نصف النهائى. فيما يواصل مجدي عبد العاطي المدير الفني لاسوان مغامرته التي بدأها الموسم الماضي، بتصدر جدول المجموعة الاولى لدوري الدرجة الثانية منذ انطلاق المسابقة وحتى التأهل بلا منافس للدوري الممتاز.

وسيكون نادى مصر الصاعد لاول مرة في تاريخه للدوري الممتاز على موعد مع اختبار صعب، حين يحل ضيفا على الانتاج الحربي بقيادة مدربه المخضرم مختار مختار الاحد بملعب السلام.