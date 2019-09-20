موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة للمباراة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية إلى ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية من أجل متابعة مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات كأس السوبر المصري في نسخته السادسة عشر.

الأهلي يدخل مباراة اليوم وهو يأمل في تحقيق البطولة هذا الموسم، الفريق الأحمر سيكون مطالباً بالفوز في هذه المباراة، خاصة في ظل تواجد المدير الفني الجديد فايلر، والذي تولى قيادة النادي الأهلي بدلاً من لاسارتي المدير الفني الذي قد تمت إقالته على خلفية خروج الفريق من كأس مصر على يد فرق بيراميدز.

أما الزمالك فقد استطاع أن يحقق لقب بطولة كأس مصر تحت قيادة مديره الفني ميتشو، والذي تولى مقاليد الإدارة الفنية للفريق الأبيض خلفاً لجروس، والذي كان قد رحل عن صفوف الأبيض بعد أن تم تتويجه بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وسيتم إقامة مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة تايم سبورت على أن يقوم بالتعليق على المباراة مؤمن حسن، وستقوم قناة أون سبورت بنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشتها بصوت حاتم بطيشة، كما ستقوم قناة نايل سبورت بنقل أحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشتها.