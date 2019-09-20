يلا شوت match مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك مدريد بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين بدون تقطيع ماتش...

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مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر بدون تقطيع، المباراة ستكون مثيرة بين الفريقين وقد أعلن السويسري فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قبل قليل عن استبعاد كلاً من ‏صالح جمعه، رامي ربيعه، محمود وحيد، علي لطفي، اليو ديانج واحمد الشيخ عن مباراة اليوم وهو أمر مفاجئ للكثير، خاصة استبعاد أحمد الشيخ الذي لعب مباراة دوري أبطال أفريقيا بشكل كامل مع نفس المدرب قبل أيام، الاهلي والزمالك مباشر بجودة عالية.

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يلا شوت الاهلي والزمالك يوتيوب موبي كورة on sport، وستكون هناك تغطية كبير من قبل القنوات الناقلة لتلك المواجهة من أرضية الملعب، وتعد تلك أول مباراة قمة تلعب في الأراضي المصرية بحضور الاف من الجماهير منذ مباراة عام 2013 بين الفريقين بمدينة الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حينها، ويحضر 5 ألاف مشجع من كل فريق الليلة، رابط مباراة الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر.

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تشكيل الاهلي المتوقع

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.

وسط الهجوم: أحمد الشيخ “حسين الشحات” – محمد مجدي “أفشة” – رمضان صبحي.

وفي الهجوم: صلاح محسن.