شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة 20 سبتمبر عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل هدف في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال آسيا

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم رسميا فوز سالم الدوسري نجم نادي الهلال بجائزة أفضل هدف في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا وذلك عن هدفه في مرمى نادي الاتحاد.

يذكر أن نادي الهلال كان قد حقق الفوز على نادي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف منذ يومين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ليتأهل للدور نصف النهائي ويواجه نادي السد القطري.

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موعد مباراة الذهاب بين الهلال والسد

وستلعب مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي بين الهلال والسد في دوري أبطال آسيا يوم 1 أكتوبر القادم في قطر.

موعد مباراة الإياب بين الهلال والسد

بينما ستلعب مباراة الإياب بين الهلال والسد من الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا يوم 22 أكتوبر القادم على ملعب الجوهرة المشعه.