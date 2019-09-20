شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى للحفاظ على نجم الفريق من عرض ريال مدريد والان مع التفاصيل

أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، تدرس تمديد عقد النجم الدولي ومهاجم منتخب السنغال، ساديو ماني، لمدة عامين آخرين.

ليفربول يدرس تمديد عقد ساديو ماني

وتأتي هذه الخطة في إطار سعى مسئولي الريدز لتحسين العلاقة مع المهاجم السنغالي الدولي الذي يعد أحد أعمدة الرئيسية في تشكيلة الفريق، بعد المستوى الذي ظهر به في بداية الموسم الجاري، وتسجيلها أربعة أهداف وصناعة هدف في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي "البريميرلييج".

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن تقارير إنجليزية أن ليفربول يريد تحسين العلاقة التي تربطه بماني وتمديد عقد اللاعب لمدة عامين آخرين ليستمر في "آنفيلد" حتى عام 2025، براتب يتخطى 13 مليون يورو في الموسم الواحد.

Advertisements

وبالتالي إذا وقع ماني على عقد جديد مع ليفربول، سيتقاضى بموجبه 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (ما يقرب من 250 ألف يورو)، ليصبح الأعلى أجرًا في ليفربول ويتجاوز زميله المصري محمد صلاح، هداف الريدز في آخر موسمين.

ويعتبر محمد صلاح أول لاعب في الفريق الإنجليزي يكسر حاجز الـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، متفوقًا على كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك، اللذان يجريان أيضًا مفاوضات التجديد مع ليفربول حاليًا.

وكان ماني (27 عاما) وقع على عقد مع ليفربول في نوفمبر 2018 يربطه بالفريق حتى عام 2023، براتب أسبوعي مقدر بـ150 ألف جنيه إسترليني، مع العلم أن اللاعب انضم للريدز في يونيو 2016 قادمًا من صفوف ساوثهامبتون.

يُذكر أن ماني، الذي يعد حاليا من أفضل اللاعبين بأوروبا، احتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي (2018-2019) برصيد 22 هدفًا، متساويا مع زميله محمد صلاح والجابوني بيير إمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال.