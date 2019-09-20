شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف عن تطورات إصابة أليسون والان مع التفاصيل
كشف الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول عن موقف البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق وتطورات إصابته.
تصريحات كلوب بشأن إصابة أليسون
وقال كلوب في تصريحات صحفية بشأن إصابية بيكر: "أليسون يحرز تقدما كبيرًا، لكنه لا يزال بعيدًا عن المشاركة مع الفريق".
جاهزية نابي كيتا لمواجهة تشيلسي
كما أكد يورجن كلوب على جاهزية نابي كيتا لاعب وسط الفريق للمشاركة في مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي عقب تعافيه من الإصابة.
موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي
ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نادي تشيلسي يوم الأحد القادم 22 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.
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