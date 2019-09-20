الامارات | عبد الله الشرقي يشيد بالتنظيم المميز لبطولة دبا لبناء الاجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الشرقي يشيد بالتنظيم المميز لبطولة دبا لبناء الاجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت عصر اليوم في مسرح الثقافة والفنون في مدينة دبا الفجيرة منافسات النسخة الثالثة لبطولة دبا لبناء الاجسام والفيزيك للرجال والشباب والكلاسيك وبإشراف اتحاد الامارات لبناء الاجسام وبرعاية الوادي الاخضر للعقارات وبتنظيم مركز دبا لبناء الاجسام وذلك بمشاركة نحو 180 لاعبا يشاركون في 19 فئة تنافسية

وعلى هامش اجراء عملية ميزان اللاعبين وتصنيفهم حسب الاوزان والأطوال و التي جرت مساء امس في مركز دبا لبناء الاجسام اشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية بالنقلة النوعية التي اصبحت عليها البطولة بالرغم من كونها النسخة الثالثة ومشيدا بالكادر التنظيمي الذي يشرف عليه رئيس اللجنة المنظمة سالم الصريدي ومؤكدا ان هذه البطولة انطلقت قوية ومنظمة وستستمر مستقبلا بذات الأسلوب المميز.

وعبر الشرقي عن تمنياته بان تستمر البطولة بذات النجاح مستقبلا وان يبذل القائمون عليها المزيد من المجهودات لترتقي باستمرار بحيث تصبح من البطولات العالمية مستقبلا وان ترتقي نحو الافضل مثل ما ارتقت بطولة الفجيرة سابقا بحيث تكون هذه البطولة اضافة عالمية.

وتوجه الشرقي للجان الفنية ولمحكمي المنافسات والمنظمين والاداريين تقديم افضل عطاء يساهم بدعم ظهور البطولة بشكل مميز