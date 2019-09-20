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كلوب يكشف عن تطورات إصابة أليسون

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الجمعة 20 سبتمبر 2019

كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب نادي عن موقف البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق وتطورات إصابته.

تصريحات كلوب بشأن إصابة أليسون

وقال كلوب في تصريحات صحفية بشأن إصابية بيكر: "أليسون يحرز تقدما كبيرًا، لكنه لا يزال بعيدًا عن المشاركة مع الفريق".

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جاهزية نابي كيتا لمواجهة

كما أكد يورجن كلوب على جاهزية نابي كيتا لاعب وسط الفريق للمشاركة في مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي عقب تعافيه من الإصابة.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نادي تشيلسي يوم الأحد القادم 22 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

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