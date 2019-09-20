جلسة لاعبي الأهلي مع زملائهم قبل مباراة السوبر

الجمعة 20 سبتمبر 2019

حرص شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور كبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع زملائهم في الفريق داخل فندق الإقامة بالإسكندرية وقبل مباراة السوبر المصري.



وتحدث كبار الأهلي مع زملائهم في الفريق وطالبوهم ببذل أقصى جهد في المباراة لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الذي سيسعد جماهير النادي.

كما حذر اللاعبين الكبار زملائهم بعدم الانسياق وراء استفزازت لاعبي الزمالك والانصياع لقرارات الحكم. ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر.

Advertisements

فايلر يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك وجه رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى دفاع الفريق الأحمر قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وعقد المدرب السويسري عدة جلسات مع مدافعي الفريق الأحمر ووجه لهم تحذيرًا من تحركات المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك.

وطالب فايلر من مدافعي الأهلي عدم ترك المساحات للاعب المغربي، خاصة وأنه يملك مهارات كبيرة وقادر على صناعة الفارق في أي لحظة.

ويواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.